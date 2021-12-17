Суд приговорил к 10 годам колонии липчанина, которого присяжные признали виновным в убийстве друга

Суд приговорил липчанина, убившего друга, к 10 годам колонии строгого режима Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке суд вынес приговор 48-летнему мужчине. Его признали виновным в совершении преступления по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство".

Напомним, преступление произошло в июле этого года. Пьяный липчанин поссорился с 51-летним знакомым и несколько раз ударил ножом в его грудную клетку, а затем бил твердыми тупыми предметами по всему телу и голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Фигурант вину не признал и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела судом присяжных заседателей. Однако, присяжные единодушно признали его виновным. Они также высказались, что липчанин не заслуживает снисхождения при назначении наказания.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, на основании вердикта присяжных суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.