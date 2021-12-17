В Липецке мошенниц, подменивших штрих-коды и обокравшие магазин на 36000 рублей, приговорили к обязательным работам

Липчанок, подменивших штрих-коды и обокравшие магазин, приговорили к обязательным работам Фото: Юлия КЛЮЕВА

Октябрьский районный суд Липецка признал женщин 32 и 38 лет виновными в мошенничестве. Согласно материалам дела, липчанки орудовали в одном из гипермаркетов областного центра. Они покупали дорогостоящую бытовую технику в разы дешевле. Хитрые злодейки подменяли штрих-коды на поддельные с меньшей стоимостью.

В магазине не сразу поняли, что к чему. Неладное заподозрили только во время инвентаризации. Материальный ущерб составил более 36 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в ходе следствия липчанкам предъявили обвинение по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба". Подсудимые полностью признали свою вину и возвратили магазину похищенное. Суд приговорил их к 320 часам обязательных работ.