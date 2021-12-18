В Липецке от удара с легковушкой ВАЗ выбросило на островок

ДТП в Липецке на кольце у памятника Танкистам Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту субботу, 18 декабря, в Липецке произошло ДТП. На кольце у памятника Танкистов столкнулись легковушки. Информация о пострадавших уточняется. Авария спровоцировала небольшой затор у кольца.

От удара ВАЗ вынесло на разделительный островок. У легковушки синего цвета разбился перед машины. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они разберутся в причинах ДТП.

ДТП в Липецке на кольце у памятника Танкистам Фото: Юлия КЛЮЕВА

ДТП в Липецке на кольце у памятника Танкистам Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчан просят неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Помните, что от этого зависит не только ваша жизнь, но и здоровье других участников движения. Напомним, что площадь Танкистов вошла так список районов, где в этом году ликвидировали "очаги аварийности". В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" здесь заработали новые светофоры, которыми управляют дистанционно.