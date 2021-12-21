Аномальные холода в Липецкой области: в ночь на среду до -22 градусов, местами снег

Аномальные холода задержатся в Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 22 декабря, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Столбик термометра ночью опустится до -17, -22 градусов. Днем в регионе от 13 до 18 градусов мороза. Атмосферное давление будет расти и составит 738 мм рт.ст.

В четверг, 23 декабря, аномальные холода сохранятся. Ночью в Липецке до 19 градусов ниже ноля. Днем около 13 градусов со знаком минус. Синоптики прогнозируют облачную погоду, без осадков. Ветер западной четверти 8-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 752 мм рт.ст.

Напомним, что в такой холод лучше отложить прогулки. Перед выходом из дома нужно плотно поесть. Одежда должна быть объемной и многослойной. Более подробно о том, как не допустить обморожения, можно почитать здесь.