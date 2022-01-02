Вечером по Липецку поедет новогодний автобус с Дедом Морозом и Снегурочкой

Вечером по Липецку поедет новогодний автобус Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Новогодние праздники продолжаются. В это воскресенье, 2 января, по улицам Липецка вновь поедет волшебный автобус с Дедом Морозом и Снегурочкой. Сказочные герои будут поздравлять липчан и гостей города с наступившим Новым годом 2022.

Автобус тронется в 17.00 и будет курсировать по областному центру до 19.00. Волшебников можно будет встретить у Нижнего парка и парка Металлургов, ТЦ "Европа" на Советской, СК "Звездный". Завершится маршрут у ДК "Матыра" в одноименном поселке.

Напомним, автобус оформлены в новогоднем стиле - с яркой иллюминацией и цифрами 2022. Из праздничного транспорта можно услышать веселые песни. Как работают в период каникул автобусы и трамваи, можно посмотреть здесь.