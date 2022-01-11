Травмами детей при падении с ватрушек на опасных горах в Ельце занялась прокуратура

Сериями ЧП с детьми на опасных горках в Ельце занялась прокуратура. Напомним, в последние дни новогодних каникул там травмировались четыре ребенка. Все пострадали во время катания на ватрушках с не оборудованных склонов. Наиболее тяжелую травму получил 12-летний школьник, который сейчас находится в коме.

По данному факту начала проверку прокуратура области. В пресс-службе ведомства сообщили, что выяснят, как местные чиновники и ответственные за безопасность детей исполняли свои обязанности, были ли нарушения с их стороны.

Понесет ли кто наказание за пострадавших ребят и по каким статьям, станет известно после проверки.