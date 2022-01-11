Порыв в Липецке, в котором обварились кипятком 2 человека: энергетикам предъявили обвинение

В Липецке завершили расследование уголовного дела о порыве теплотрассы, где два человека обварились кипятком Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке завершили расследование уголовного дела о порыве теплотрассы, где два человека обварились кипятком. Обвиняемые - диспетчер и мастер аварийно-диспетчерской службы филиала ПАО "Квадра". Напомним, 14 января 2021 года на улице Стаханова из-за порыва под дорогой подмыло грунт. В яму с кипятком рухнул автомобиль "Лада" и девушка, проходившая рядом. 32-летний водитель и 20-летняя студентка получили ожоги. Согласно заключениям судмедэкспертов, их здоровью причинен тяжкий вред.

По данным следствия, обвиняемые получили сообщения о порыве сети, но в нарушении инструкций оперативно не приняли мер, в том числе не оградили опасную зону, не выставили предупреждающие знаки. Их действия квалифицировали в соответствии с ч.2 ст.118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, мастер отказался давать показания. Диспетчер же настаивал, что не причастен к произошедшему. Но доказательства говорили об обратном - показания свидетелей, результаты судебных экспертиз. Уголовное дело направили для утверждения обвинительного заключения, а потом в суд. Липчанам грозит до 1 года лишения свободы и права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью до 3 лет.