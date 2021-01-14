В происшествии с провалившейся в яму машиной в Липецке есть пострадавшие. Напомним, в этот четверг на улице Стаханова на теплосети произошел порыв. Вода подмыла грунт и под землю частично ушел автомобиль \\"Лада\\".- Отдел полиции №7 проводит проверку по данному факту, - сообщила начальник Отдела информации и общественных связей регионального УМВД России Ольга Снежкова.Как стало известно \\"КП-Липецк\\", пострадал 31-летний мужчина - водитель машины. Также в яму с кипятком провалилась проходившая мимо 19-летняя девушка. По данным пресс-службы регионального СКР, обоих обварило горячей водой. Несчастные получили ожоги разной степени тяжести. Их госпитализировали.Следственный отдел по Октябрьскому округу проводит доследственную проверку по факту получения ожогов. Следователи опрашивают потерпевших, свидетелей коммунальной аварии. Устанавливают тяжесть вреда, причиненного здоровью липчан. В конце проверки дадут юридическую оценку действиям энергетиков, ответственных за безопасность предоставляемых услуг населению, а также чиновникам, контролирующих деятельность коммунальщиков.Прокуратура Липецка тоже проводит проверку, по результатам которой деятельности ресурсоснабжающей организации дадут правовую оценку.- Мы сразу связались с семьями этих людей и выразили готовность оказать им всю необходимую поддержку, - прокомментировал директор Липецкого филиала \\"Квадры\\" Алексей Курило. - Мы приносим извинения пострадавшим и желаем скорейшего выздоровления.По словам Курило, представители компании находятся на связи с семьями пострадавших и врачами. Им окажут всю финансовую и организационную помощь для лечения и восстановления.Напомним, что из-за повреждения теплотрассы более 30 домов города остались без тепла. Батареи стали холодными в нескольких школах и детских садах.