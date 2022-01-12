Массовое ДТП на трассе в Липецке: число пострадавших машин достигло 19

Стало известно точно количество участников массовой аварии на трассе в Липецке, которая произошла 12 января в 11 утра на Тамбовской трассе. Крупнейшее за последние годы в регионе ДТП случилось в районе мусорного полигона Орлиный лог. Среди участников несколько грузовиков, дорожная техника, отечественные легковушки и иномарки.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, фактически это были несколько с ДТП на одном отрезке дороги – всего в аварию попали 19 автомобилей. Точное количество пострадавших людей пока неизвестно. По данным полиции, пострадал один мужчина – его увезли в больницу с подозрением на перелом руки. Дальнейшая информация о людях уточняется.

С чего началась авария и кто виноват, предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД, которые продолжают работать, оформляя массовое ДТП. Пока автоинспекторы просят других по возможности объезжать данный участок дороги, движение там крайне затруднено.