Пожар в жилом доме Липецка: число жертв увеличилось

Одного из пострадавших медики забрали в больницу Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке увеличилось число погибших в пожаре на улице Зареченской. Напомним, утром 13 января спасателям поступило сообщение о задымлении чердака многоквартирного дома №18. Приехавшие пожарные эвакуировали жильцов. На чердаке полыхал огонь.

Пожарные регионального ГУ МЧС России справились с огнем. Однако, не обошлось без жертв. Изначально было известно о 2 погибших. Позже выяснилось, что умерли 3 человека. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, еще одного человека доставили в больницу с ожогами и отравлением угарным газом.

Одна из возможных версий пожара - жильцы использовали самодельный обогреватель, что категорически запрещено. Липчан просят неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, во избежание трагедий.