Ни в одной из «заминированных» школ Липецка опасные предметы не нашли

В Липецке благополучно закончился переполох из-за сообщений о заминированных школах. Несколько образовательных учреждений эвакуировали этим утром, 13 января. По словам родителей, по школам разослали электронные письма об угрозе взрыва. После чего всех учеников и сотрудников вывели на улицы.

Спецслужбы экстренно оцепили территории проверили каждое здание от подвалов до чердаков.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области, сотрудники полиции обеспечили охрану общественного порядка и проверили здания образовательных учреждений.

– Опасных предметов не обнаружили, – сообщили в полиции. – Учреждения работают в штатном режиме.