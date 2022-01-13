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Происшествия13 января 2022 15:07

Ни в одной из «заминированных» школ Липецка опасные предметы не нашли

Экстренные службы проверили все здания
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке благополучно закончился переполох из-за сообщений о заминированных школах. Несколько образовательных учреждений эвакуировали этим утром, 13 января. По словам родителей, по школам разослали электронные письма об угрозе взрыва. После чего всех учеников и сотрудников вывели на улицы.

Спецслужбы экстренно оцепили территории проверили каждое здание от подвалов до чердаков.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области, сотрудники полиции обеспечили охрану общественного порядка и проверили здания образовательных учреждений.

– Опасных предметов не обнаружили, – сообщили в полиции. – Учреждения работают в штатном режиме.