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Здоровье14 января 2022 13:24

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области на 14 января 2022 года: 145 новых случаев

Общее количество зараженных коронавирусом в Липецкой области достигло 85 666 человек
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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За минувшие сутки коронавирусом заболели 145 жителей Липецкой области

За минувшие сутки коронавирусом заболели 145 жителей Липецкой области

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области - 145 новых случаев за сутки. Днем ранее этот показатель был ниже - 123. Медики выписали 262 пациентов - они справились с COVID-19 и теперь здоровы. Всего с начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 85 666 жителей региона. Выздоровели 79 605 липчан. Умерли 2 913 человек.

Напомним, что на прошлой неделе у 5 439 человек в Липецкой области диагностировали ОРВИ. Также медики зафиксировали 18 случаев гриппа - половина зараженных оказались из Липецка. Среди заболевших острыми респираторными инфекциями 59% - дети.

Липчан просят соблюдать меры предосторожности - чаще мыть руки, проветривать помещение, избегать мест массовых скоплений людей.