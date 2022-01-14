В Липецке в Каменном логу 13-летний подросток врезался в дерево, катаясь с горки

С начала года в Липецке операторы системы "112" приняли больше десятка сообщений о происшествиях с детьми. По данным пресс-службы городского управления по делам ГО и ЧС, в нескольких случаях юным липчанам потребовалась госпитализация.

Так, 12 января в квартире на улице Терешковой 4-месячный малыш упал с кровати. А в районе Звездной в Каменном логу разбился 13-летний подросток. Мальчик неудачно скатился со стихийной горки - врезался прямо в дерево. С ушибами лица и поврежденной рукой его отвезли в больницу.

Вечером 8 января на Опытной в ванне захлебнулась годовалая девочка. К счастью, ее удалось спасти. 11 января в Студенческом городе 4-летнего ребенка ударило током. В тот же день спасатели выезжали на помощь 6-летнему мальчику. Его палец прочно застрял в подзорной трубе.

Напомним, что несчастье с еще одним ребенок произошло в канун Нового года. 4-летний малыш выпал из окна 5 этажа на улице Звездная. Ему пытались помочь школьники. Подробности здесь.