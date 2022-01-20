Под Липецком столкнулись иномарки: один из водителей в больнице

В Липецкой области столкнулись "Ниссан" и "Форд" Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы зафиксировали 1 357 нарушений Правил дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 6 человек сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 55 не пристегнулись. Водители 1 000 раз превысили допустимую скорость, нарушили правила парковки, выехали на встречную полосу. Также произошло 39 аварий в которых никто из людей не пострадал.

Однако, были и более серьезные ДТП. Так, на трассе Усмань-Поддубровка-Воробьевка в Хлевенском районе столкнулись "Ниссан" и "Форд". Пострадал 47-летний водитель первой иномарки. Его с травмами доставили в больницу. Предварительная причина аварии - несоответствие скорости конкретным условиям движения.

Напомним, что 19 января в Липецке в ДТП попали школьный автобус и "Нексия". К счастью, никто из детей в "ПАЗе" не пострадал. Но водителю автобуса пришлось заплатить рублем. Мужчина пренебрег необходимой дистанцией и врезался в иномарку.