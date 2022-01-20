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Происшествия20 января 2022 14:02

В Липецке задержали еще одного сектанта запрещенных «Свидетелей Иеговы»

Адепту экстремистской организации грозит до 10 лет
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области вычислили очередного адепта запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы». Как и предыдущие приверженцы, нынешний проживал в город Грязи. По данным следствия, мужчина активно участвовал в деятельности секты. Причем фанату выделили в Грязях дом, который раннее принадлежал испанской общине «Свидетелей». Мужчина проживал в нем с 2017 года, оплачивая оформленную на себя коммуналку.

Активного сектанта вычислили при поддержке УМВД региона. Дело возбудили по статьям 282.2 и 282.3 УК – участие и финансирование экстремистской деятельности. Как сообщили в пресс-службе СУ СК региона, дело объединили в одно производство с еще семерыми организаторами и участниками секты. Их брали при участии силовиков, при обыске изъяли литературу, брошюры и технику с доказательствами.

Фигурантам грозит до 10 лет колонии.