В Липецке еще один мальчик пострадал, катаясь с горки в Каменном логу

Юный липчанин сломал лодыжку, катаясь с горки в Каменном логу Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший вторник, 25 января, в Липецк еще один подросток пострадал при катании с горки. Вечером в Каменном логу у 15-ого микрорайона 15-летний школьник во время зимнего развлечения повредил ногу. Самостоятельно выбраться наверх парень не смог.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, сотрудники скорой помощи попросили спасателей поднять пострадавшего. Когда дежурная смена прибыла на место, юного липчанина уже доставили к карете скорой. У парня оказался перелом лодыжки. Но теперь помощь понадобилась медикам. Их машина застряла в глубоком снегу.

В управлении отметили, что события разворачивались возле знака "Кататься на склоне запрещено!". Такие аншлаги появились в областном центре рядом с 32-мя потенциально опасными для катания горками. Это территории Каменного лога, в том числе примыкающие к парку Победы, Театральная площадь - вдоль лестницы, спуски на Матырском, Силикатных озерах, с Верхнего в Нижний парк и тд.

Напомним, что недавно похожая история произошла с 13-летним мальчиком, который катался с горки в Каменном логу. Итог развлечения в неположенном месте - перелом руки и разбитое лицо.