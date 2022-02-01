Под Липецком автоцистерна вылетела в кювет и поломала деревья

В Липецкой области автоцистерна вылетела с поворота в кювет Фото: Лия МУРАДЬЯН

В этот вторник, 1 февраля, в Липецкой области произошла серьезная авария. В районе поселка Красная Дубрава Грязинского района автоцистерна вылетела с трассы.

По словам очевидцев, водитель не справился с управлением на повороте. Машина съехала в кювет, поломав несколько деревьев. Рядом с большегрузом валялась табличка "Пустой". От ударов кабина автоцистерны превратилась в груду металла.

В Липецкой области автоцистерна вылетела с поворота в кювет Фото: Лия МУРАДЬЯН

На место происшествия приехала скорая помощь. Медики забрали водителя в больницу. Информация о его состоянии уточняется.

Напомним, что накануне в Данковском районе лоб в лоб столкнулись микроавтобус "Пежо" и "Лада Гранта". Пострадали 64-летний водитель легкового автомобиля и его 41-летняя пассажирка. Их госпитализировали. Подробности здесь.