В Липецке выбрали школы, где возведут комплексные спортплощадки

В Липецке на территориях семи школ установят комплексные спортплощадки Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке выбрали школы, на территориях которых установят комплексные спортплощадки. Напомним, в отборе участвовали 15 образовательных учреждений. В список вошли школы, где недостаточно развита спортивная инфраструктура или открыты спортивные, либо кадетские классы. Нуждающиеся в ремонте стадионы и площадки выбрали сами липчане. Всего проголосовало около 22 тыс. жителей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, победителями стали школы №5, 6, 37, 40, 51, 54, 63. Впереди большая работа. Местным жителям, педагогам и учащимся придется решить, какое оборудование необходимо установить. Серию встреч проведут в ближайшее время. К работам планируют приступить в конце весны - начале лета. А к новому учебному году спортплощадки уже должны появиться.