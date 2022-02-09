В Липецке ТСЖ заплатит до 50000 рублей штрафа за слетевшую с крыши глыбу снега, которая едва не накрыла женщину с ребенком

Госжилинспекция отреагировала на происшествие у дома №1/2 по улице Терешковой в Липецке. Там с крыши многоквартирного дома слетела глыба снега и льда и едва не накрыла женщину с ребенком. Все это запечатлела камера видеонаблюдения. Ролик попал в сеть.

В кадре женщина с ребенком. Они спокойно вышли из подъезда и начали свой путь. Вдруг мама взяла сына за руку и резко отбежала с ним. Видимо, липчанка услышала характерный шум - на землю рухнула огромная снежная глыба.

Как сообщили в пресс-службе ГЖИ, специалисты обследовали дом и выявили на крыше наледи и сосульки. В отношении ТСЖ "Улица Терешковой" возбудили дело об административном правонарушении по ст.7.22 КоАП РФ "Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов или жилых помещений". ТСЖ грозит от 40 до 50 тыс. рублей штрафа.