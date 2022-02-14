В Липецке стартуют массовые проверки автобусов

Автоинспекторы проверят общественный транспорт в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке пройдут массовые проверки автобусов. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, проверочные мероприятия запланированы на этой неделе - 15 и 16 февраля.

Автоинспекторы будут выявлять и пресекать нарушения законодательства в сфере пассажирских перевозок. Особенно они обратят внимание на техническое состояние автобусов, вносились ли изменения в конструкцию и согласованы ли они с ГИБДД. Измерят люфт рулевого колеса, длину тормозного пути, параметры света фар. Сотрудники ГИБДД проверят у водителей документы, высаживают ли они пассажиров вне остановочных пунктов. Нарушителям грозят административные штрафы.

Напомним, что с перевозчиками заключат новые договоры. В контрактах пропишут требования к перевозчикам, водителям и состоянию машин. Подробности здесь.