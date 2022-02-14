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Общество14 февраля 2022 16:12

В Липецке стартуют массовые проверки автобусов

Автоинспекторы приступят к работе во вторник
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Автоинспекторы проверят общественный транспорт в Липецке

Автоинспекторы проверят общественный транспорт в Липецке

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке пройдут массовые проверки автобусов. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, проверочные мероприятия запланированы на этой неделе - 15 и 16 февраля.

Автоинспекторы будут выявлять и пресекать нарушения законодательства в сфере пассажирских перевозок. Особенно они обратят внимание на техническое состояние автобусов, вносились ли изменения в конструкцию и согласованы ли они с ГИБДД. Измерят люфт рулевого колеса, длину тормозного пути, параметры света фар. Сотрудники ГИБДД проверят у водителей документы, высаживают ли они пассажиров вне остановочных пунктов. Нарушителям грозят административные штрафы.

Напомним, что с перевозчиками заключат новые договоры. В контрактах пропишут требования к перевозчикам, водителям и состоянию машин. Подробности здесь.