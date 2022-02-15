В Липецке продолжают искать школьников: мальчики попали в объектив камеры видеонаблюдения

В Липецке ищут школьников Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке до сих пор ищут ребят, пропавших в минувший понедельник, 14 февраля. Напомним, 10-летний Александр Романов и 11-летний Степан Алексахин не вернулись с тренировки в районе ЛТЗ на улице Ильича.

В Липецке пропали школьники: поиски продолжаются Фото: Поиск пропавших детей Липецк

Как стало известно "КП-Липецк", вечером ребята попали в объектив камеры видеонаблюдения. Их видели в центре города.

- Ориентировки получили все наряды ППС и ДПС, - прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД России. - Участковые уполномоченные полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних также ориентированы на поиск пропавших. Привлечены силы волонтёрских поисковых организаций, действующих на территории региона.

Просьба ко всем, кто видел ребят или знает, где они могут находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02; 112; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18, электронная почта: ppdlip@mail.ru