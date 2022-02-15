Под Липецком "Лада" протаранила "Весту," а та сбила пешехода

В Липецкой области в ДТП пострадала 18-летняя девушка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший понедельник, 14 февраля, в Липецкой области в Грязях столкнулись "Рено" и "Нива". ДТП случилось на улице 30 лет Победы. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадала 63-летняя пассажирка второго автомобиля. Ее с травмой госпитализировали. Предварительная причина аварии - нарушение очередности проезда.

В тот же день в Ельце на улице Мира "Лада Ларгус" протаранил стоящую "Ладу Весту". От удара последняя машина выехала на нерегулируемый пешеходный переход. Под колеса "Весты" попала 18-летняя девушка. Ее с травмой доставили в больницу.

Всего за минувшие сутки автоинспекторы выявили 2 547 нарушений Правил дорожного движения. Напомним, что в этот вторник, 15 февраля, в областном центре стартовала массовая проверка автобусов. Подробности здесь.