В Липецке нашли пропавших школьников 10 и 11 лет. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, они являются воспитанниками Центра помощи детям им. Э.Б. Белана. Напомним, днем 14 февраля ребята ушли с занятия в спортивной секции по футболу в районе улицы Ильича на ЛТЗ. Об исчезновении детей сообщила воспитатель учреждения. Минувшим вечером несовершеннолетних видели в центре города.

Сотрудники уголовного розыска оперативным путем установили местонахождение ребят. Позже эту информацию подтвердил один из родственников мальчиков. В настоящее время ребята находятся в отделении полиции.

- Противоправных действий в отношении несовершеннолетних не совершалось, - прокомментировали "КП-Липецк" в пресс-службе регионального УМВД России.

В рамках доследственной проверки устанавливают причины ухода детей, условия их проживания и воспитания в учреждении. По результатам проверочных мероприятий примут процессуальное решение.