Прокуратура наказала чиновников за высаженного из автобуса ребенка в Липецке

По инциденту с ребенком из многодетной семьи в Липецке, которого высадили из автобуса в конце января. У мальчика не сработала льготная транспортная карта, водитель потребовал оплатить наличными, денег не оказалось и ребенка просто выгнали из автобуса на мороз. Ситуацию разбирали даже в мэрии, поскольку случай имел место не у частного перевозчика, а в МУП «Липецкий пассажирский транспорт».

После проверки, прокурор возбудил в отношении чиновников предприятия административное дело по частям 2.1 статьи 11.33 КоАП. Теперь им грозит штраф до 30 000 рублей. Кроме этого, как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в адрес директора транспортного предприятия внесли представление.

Напомним, что водителя тоже покарали рублем и провели дополнительный инструктаж другими сотрудниками, которым напомнили, что по закону несовершеннолетних высаживать из общественного транспорта нельзя.