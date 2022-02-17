Серебряный стандарт: стоимость необходимых на пенсии благ липчане оценивают в 49,1 тыс. рублей в месяц

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Большинство жителей Липецка считают, что у пенсионеров должно быть собственное жильё, доступ к качественной медицине и культурным ценностям, полноценное питание и современная бытовая техника, выяснил СберНПФ в ходе опроса в российских городах с населением более 500 тыс. человек. Доход, необходимый для обеспечения этого набора благ, респонденты из Липецка оценивают в 49,1 тыс. рублей в месяц — на 8 тыс. рублей больше, чем в прошлом году.

Набор благ, без которых липчане не представляют достойной жизни на пенсии, — это своего рода стандарт потребления, к которому люди стремятся в пожилом возрасте. Приоритетами для формирования такого стандарта респонденты СберНПФ считают качественную медицину, включая платную (95%), наличие собственной квартиры или дома (98%) и современной бытовой техники (95%), полноценное питание не только дома, но и в кафе или ресторанах (97%), а также свободный доступ к культурным ценностям (93%) и занятиям спортом или хобби (93%).

Прочие блага липчане считают менее важными для пенсионеров. Так, возможность путешествовать по России и миру необходима 85% опрошенных, а собственный автомобиль — 81%. Свободное время, техника для хобби и помощь по хозяйству респондентам еще менее интересны: о них упоминают лишь 44%, 35% и 33% липчан соответственно.

Доступ к основным благам в пенсионном возрасте для женщин важнее, чем для мужчин. Качественное медицинское обслуживание считают обязательным 97% россиянок и 93% россиян, наличие собственной квартиры — 95% и 91% соответственно, современную бытовую технику — 95% и 88% соответственно. Интересно, что от возраста респондентов предпочтения мало зависят: набор основных благ практически одинаков во всех группах.

Липчане считают, что для обеспечения полного стандарта потребления на пенсии им необходимо иметь доход в 49,1 тыс. рублей в месяц. Год назад в рамках аналогичного исследования СберНПФ респонденты из Липецка называли сумму в 40,7 тыс. рублей в месяц.

Александр Зарецкий, генеральный директор СберНПФ:

«Исследование показало, что, помимо обеспечения базовых потребностей — жилья, питания, медицинской помощи, — россияне также считают необходимым иметь на пенсии собственные накопления, достаточные для решения различных ситуаций. Так считает 87% респондентов в среднем по стране. Подготовиться к периоду после завершения карьеры поможет сервис Пенсионная витрина . Она находится в мобильном приложении СберБанк Онлайн (вкладка Пенсии , раздел Пенсия и сервисы СберНПФ ). Сервис в простой и понятной форме покажет, сколько у вас уже накоплено рабочего стажа, на какую пенсию вы могли бы рассчитывать, если бы вышли на пенсию сегодня, и там же, в мобильном приложении, позволит подключить инструмент для долгосрочных накоплений — индивидуальный пенсионный план».

Алексей Колчин, Управляющий Липецким отделением ПАО Сбербанк:

«Сегодня запросы липчан значительно превышают существующий уровень государственных выплат. Поэтому жителям нашего региона стоит заранее позаботиться о собственных накоплениях для жизни после выхода на заслуженный отдых. Лучший возраст для того, чтобы открыть индивидуальный пенсионный план — 30-35 лет, но возможность сохранить привычный образ жизни есть у каждого и зависит от вашей активности использовать для этого новые финансовые инструменты».