«Открытие»: треть россиян не готова покупать финансовые продукты онлайн

Как выяснилось, только 5% мужчин и 2% женщин в принципе ничего не покупают онлайн.

Таковы результаты опроса, проведенного сотрудниками ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

По 3% представителей обоих полов совершают покупки онлайн каждый день. Чаще всего так россияне покупают одежду и обувь, продовольственные товары, готовую еду, гаджеты, билеты в театр или кино, авиабилеты. И лишь 13 % респондентов приобретают в режиме онлайн финансовые продукты (к слову, треть опрошенных заявили, что никогда не будут покупать их через интернет).

К перспективам перевода в онлайн торговли лекарствами россияне относятся настороженно. По мнению 30%, торговать онлайн можно только БАДами, 34% допускают торговлю лекарствами через интернет лишь при условии запуска системы электронных рецептов. По мнению 35% продавать в сети лекарства можно, за исключением антибиотиков и психотропных препаратов.

Главными же преимуществами покупок онлайн россияне считают удобство (70%), экономию времени (54%) и денег (39%), безопасность в эпоху пандемии (32%). Среди недостатков - невозможность потрогать товар руками (75%), высокую вероятность обмана (39%), угрозу попадания в руки мошенников персональных данных или данных банковской карты (36%) и трудности с возвратом товара (31%).