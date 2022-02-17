Под Липецком на 9-летнюю школьницу напала собака: прокуратура начала проверку

Прокуратура Елецкого района начала проверку по факту нападения собаки на 9-летнего ребенка в Липецкой области. Напомним, несчастье произошло накануне, 16 февраля, в поселке Солидарность. По дороге домой на школьницу набросилась бездомная собака. Девочку спасли родители, но пес успел прокусить ей руку - на левом предплечье у ребенка рваная рана. Взрослые сообщили о нападении в полицию.

- В ходе проведения проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам случившегося, а также действиям органа местного самоуправления по организации работы с безнадзорными животными, - прокомментировали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Параллельно доследственную проверку проводит СУ СК России по Липецкой области