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Происшествия17 февраля 2022 8:12

Под Липецком на 9-летнюю школьницу напала собака: прокуратура начала проверку

Параллельно доследственную проверку проводит региональный СКР
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Прокуратура Елецкого района начала проверку по факту нападения собаки на 9-летнего ребенка в Липецкой области. Напомним, несчастье произошло накануне, 16 февраля, в поселке Солидарность. По дороге домой на школьницу набросилась бездомная собака. Девочку спасли родители, но пес успел прокусить ей руку - на левом предплечье у ребенка рваная рана. Взрослые сообщили о нападении в полицию.

- В ходе проведения проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам случившегося, а также действиям органа местного самоуправления по организации работы с безнадзорными животными, - прокомментировали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Параллельно доследственную проверку проводит СУ СК России по Липецкой области