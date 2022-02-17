В пятницу в Липецкой области до +6 градусов и мокрый снег с дождем

В пятницу, 18 февраля, в Липецкой области ожидается облачная погода. По данным Росгидрометцентра, ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы ветра до 17 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Днем в регионе столбик термометра поднимается до +6 градусов. Местами дождь и мокрый снег. Ветер южной четверти 8-13 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 740 мм рт.ст.

В субботу, 19 февраля, ночью до 4 градусов ниже ноля. Утром будет солнечно, а после обеда вновь пасмурно. В светлое время суток около 2 градусов со знаком плюс. К вечеру дождь со снегом. Ветер юго-западный 9-12 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм рт.ст.