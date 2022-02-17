В Липецке будут судить мужчину, который отстрелил пальцы обидчику сына

Стрелявшему грозит 10 лет Фото: Кадр видео

В Липецке расследовали драку со стрельбой, которая произошла в ноябре прошлого года. Уличный конфликт с 29-летним мужчиной затеял отец подростка, которого оппонент оскорбил. Выяснять отношения родитель пришел с оружием, которое и применил в ходе разборки. По данным полиции, мужчина достал оружие и навел на обидчика сына, тот попытался отвести от себя ствол рукой и отец подростка выстрелил. В результате обидчик лишился четырех пальцев правой руки – два отстрелили, еще два пришлось ампутировать.

Вооруженного нападавшего брали при участии силовиков СОБРа. Во время обыска в квартире нашли обрез ружья и 19 патронов. Экспертиза показала, что это охотничий «ИЖ-К» 16 калибра, который мужчина хранил незаконно. Позже выяснилось, что владелец оружия уже привлекался за кражи, хулиганство и незаконное хранение.

Дело возбудили по двум статьям: часть 2 статьи 111 УК – причинение тяжкого вреда и 222 УК – незаконное хранение оружия. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, обвиняемый во всем сознался и раскаялся, дело передают в суд. Мужчине грозит до 10 лет.