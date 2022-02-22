В Липецкую область прибыли первые 600 беженцев из ДНР и ЛНР

Пункты временного размещения беженцев в Липецкой области Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В этот вторник, 22 февраля, в Липецкую область прибыли первый беженцы из Донбасса и Луганска. Как сообщили в администрации региона, приехали почти 600 человек, среди которых 250 детей.

Беженцев встречали на железнодорожном вокзале и.о. губернатора Александр Рябченко, сотрудники МЧС и волонтеры. Прибывших проводили в пункты временного размещения, которые находятся на базах реабилитационно-оздоровительных центров «Лесная сказка» и «Клен». Гражданам республик помогают разместиться около 100 волонтеров и 150 спасателей.

Сейчас беженцев из ЛНР и ДНР в Липецкой области осматривают медики и тестируют на коронавирус. Также с ними будут работать психологи и сотрудники соцзащиты. Питание, постельное белье, медицинские маски и другие средства первой необходимости всем выдадут.