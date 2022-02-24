Липецкий аэропорт закрыли из-за ситуации вокруг Украины

Липецкий аэропорт закрыли наряду с воздушными гаванями южного направления. Работа аэропорта приостановлена в 10 утра 24 февраля. Как сообщили в администрации Липецкой области, использование воздушного пространства над регионом для гражданских судов приостановлено – аэропорт пассажиров и суда не принимает.

Ранее Росавиация сообщила о закрытии аэропортов в направлении к югу России, начиная с Воронежа. Воздушное пространство в южном направлении закрыли в 3.45 утра 24 февраля – Липецкий аэропорт еще работал. Сообщалось только об отмене некоторых рейсов с юга и задержке самолетов с Москвы и севернее.

Напомним, что работа аэропортов приостановлена временно до 3 марта.