Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Липецком возросло до 8

В ДТП пострадали 8 человек Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Стали известны подробности аварии с микроавтобусом на трассе «Дон» в Липецкой области. «Мерседес» вылетел в кювет и перевернулся утром 23 февраля в Елейком районе. На момент ДТП сообщалось о четырех пострадавших – водитель и три пассажира.

По информации пресс-службы УМВД региона, пострадал сам водитель и семь его пассажиров – все с травмами в больнице. В причинах разбираются автоинспекторы.

Всего по данным ГИБДД за прошедшие два дня, 22 и 23 февраля, на дорогах области зарегистрировали два ДТП с пострадавшими. Вторая авария случилась вечером в Липецке. 45-летний водитель «Форда» сбил на пешеходном переходе 53-летнего мужчину. Пешехода доставили в больницу, где оказали помощь и отправили домой.

ДТП без пострадавших за тот же период зарегистрировали 30.