Количество зараженных коронавирусом в Липецкой на 24 февраля 2022 года: 857 новых случаев

В Липецкой области у 857 человек выявили коронавирус за сутки Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области увеличилось. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 857 жителей. Об этом в этот четверг, 24 февраля, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего с начала пандемии в области выявили 123 422 случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным с сайта стопкоронавирус.рф, За сутки выздоровели 737 липчан. Пришлось госпитализировать 110 пациентов. Не удалось спасти 10 человек.

Напомним, что на прошлой неделе более 12 000 жителей региона заболели ОРВИ. Случаев гриппа не зарегистрировали. Показатель заболеваемости, по сравнению с предыдущей неделей, снизился на 19%. Больше половины от общего числа заболевших приходится на областной центр – в Липецке ОРВИ подхватили 7 894 человек,