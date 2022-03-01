Росавиация продлила запрет на полеты над Липецком до 8 марта

Липецкий аэропорт закрыт еще на неделю Фото: Лия МУРАДЬЯН

Международный аэропорт «Липецк» закрыт еще на неделю. Запреты на полеты гражданских самолетов над Липецкой областью продлила Росавиация. Напомним, липецкий аэропорт закрыли утром 24 февраля – тогда временное ограничение ввели на 10 дней, аэропорт должен был открыться 3 марта. Однако ограничение продлили до 8 марта 3.45 утра, о чем сообщает Росавиация на своих страницах в соцсетях.

Наряду с Липецком, в тот же день запретили полеты в Воронеже, Белгороде, Курске и далее в южном направлении до Симферополя. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Волгограда, Москвы, Сочи, Ставрополя и Минеральных Вод.

Более подробно об изменениях в расписании полетов можно узнать по телефонам: Липецкий аэропорт – 7(4742)-26-10-51; горячая линия авиакомпании «Сибирь» – 8 (800) 700-07-07; авиакомпания «РусЛайн» – 8 (800) 555-58-00, представитель – 8 (960) 155-98-62; представитель «Ютэйр» – 8 (960) 155-98-62.