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Происшествия1 марта 2022 13:30

Напавших на бригаду «скорой помощи» в Липецке будут судить по административной статье

Зачинщикам драки грозит штраф или до 15 суток ареста
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Драка с медиками закончилась административным делом

Драка с медиками закончилась административным делом

Фото: Кадр видео

Проверка драки с медиками «скорой помощи» в Липецке закончилась административным делом. Инцидент произошел днем 12 февраля в частном секторе на улице Маяковского, где автомобиль «Рено» не пропустил машину «скорой». Водитель встречной машины перегородил путь спецтранспорту и не желая уступать по правилам, затеял драку с медиками, в которой участвовал и пассажир иномарки. Драку разняли жители близлежащих домов, которые сняли видео конфликта.

Тогда же в полиции началась проверка, всех участников направили снять побои и определить степень тяжести. А автоинспекторы сразу составили протокол за не предоставленное преимущество транспорту со спецсигналом.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, водителя и пассажира привлекли за побои по административной статье – 6.1.1. КоАП. Материалы направили в суд. Напавшим грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей или до 15 суток ареста, либо обязательные работы.