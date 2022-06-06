ЧОПовец, избивший липчанина у бани, проработал в охранном предприятии меньше недели

В Липецке сотрудник ЧОП, которого подозревают в избиении 32-летнего мужчины, находится под стражей. Напомним, инцидент произошел ночью 31 мая на улице Доватора в общественной бане. Между администрацией заведения и отдыхающими произошел конфликт. Последние вызвали полицию, а работник бани позвонил в частное охранное предприятие. На место прибыл 30-летний водитель охранного предприятия. Он ударил одного из липчан по лицу, голове и другим частям тела дубинкой. У пострадавшего диагностировали множественный оскольчатый перелом костей носа и ушибы.

Возбуждено уголовное дело по п."з", ч.2 ст.112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия". Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, подозреваемый во время судебного заседания извинился перед потерпевшим и пояснил, что не справился с эмоциями. Он женат, воспитывает двоих детей. Интересно, что на работу в ЧОП на должность водителя его взяли недавно - 25 мая.