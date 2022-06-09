С января по апрель в Липецкой области построили 1379 квартир

В Липецкой области построили 1379 квартир Фото: Юлия КЛЮЕВА

С января по апрель 2022 года в Липецкой области на строительство ушло более 18 млрд рублей. По данным Липецкстата это на 8,6% больше, чем потратили за тот же период 2021 года.

Так, всего в регионе построили 215 908 кв.м жилых зданий, в том числе 1 379 квартир. Из них 83 389 кв.м – в городах, а 132 519 кв.м – в селах. Сами липчане построили 201 462 кв.м. жилья, что на 30,7 кв.м или на 18% больше по сравнению с прошлым годом.

В Липецком районе в эксплуатацию ввели 24,2% жилья от общего количества в регионе. В Липецке – 21,7%. В Грязинском районе – 14,3%. В Добровском – 7,1%.

Напомним, что за 1 квартал 2022 года доходы жителей Липецкой области составили 115,2 млрд рублей. Расходы - 103,1 млрд рублей. Подробности здесь.