Огонь и черные клубы дыма: под Липецком горит мусорный полигон

Под Липецком горит свалка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 9 июня, в Липецке вспыхнула свалка. Речь идет о мусорном полигоне ТБО, который находится между Сырским Рудником и Косыревкой.

От пламени в небо поднимаются клубы черного дыма. Очевидцы сообщили lipetsk.kp.ru, что на место уже прибыли пожарные. Однако, машина не может подъехать к эпицентру. Спасатели размотали пожарные рукава и пытаются залить огонь. Также им помогает спецтехника. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, площадь возгорания составляет 500 кв.м.

Под Липецком горит мусорный полигон Фото: Юлия КЛЮЕВА

Напомним, что в случае происшествия звонить на номер вызова экстренных служб "112". За сутки в регионе зафиксировали 6 пожаров. Часто горела сухая трава и мусор. Кроме того, в Хлевном вспыхнула кирпичная постройка во дворе частного дома.