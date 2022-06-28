В Липецке на пляже ЛТЗ нашли труп мужчины

В Липецке на пляже обнаружили труп Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший понедельник, 27 июня, в Липецке произошла трагедия. У пляжа в районе ЛТЗ нашли труп мужчины. Что с ним случилось, выясняют компетентные органы.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД, сотрудники экспертно-криминалистического центра областного УМВД установили личность несчастного. Мужчине было 44 года.

Напомним, что чудовищный случай произошел 24 июня в Липецке. В мусорном баке на улице Зегеля нашли труп 21-летнего парня. Страшной находке предшествовала предыстория. Вечером в том районе веселилась компания. Один из парней вдруг укатил контейнер к гаражам, а через некоторое время вернул обратно. Затем неизвестный вновь вернулся к мусорке и повалил бак. Местные жители вызвали полицию. Им показалось, что внутри человек.