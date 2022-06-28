В Липецке похоронили десантника, погибшего в спецоперации на Украине

Из телеграм-канала мэра Липецка Евгении Уваркиной Фото: из соцсетей

На днях в Липецке простились с десантником Алексеем Несмеяновым. Младший сержант погиб во время спецоперации на Украине. Как сообщила в своем телеграм-канале мэр города Евгения Уваркина, во время боевого задания липчанина ранило взрывом.

- Отстреливаясь от противника, прикрывая сослуживцев, он обеспечил отход своего взвода, приняв весь удар на себя, - написала градоначальница. - С большой потерей крови попал в Киевский военный госпиталь, где 20 дней боролся за жизнь, но так и не смог вырваться из рук смерти.

Об Алексее не было известий около 3 месяцев. В итоге родным все же удалось найти его. Десантника похоронили в областном центре.

Напомним, что в селе Дурово Добринского района появится парк в честь погибшего на Украине Сергея Кабанова. Местные жители решили увековечить память односельчанина. Подробности здесь.