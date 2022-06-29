Под Липецком украли 8 велосипедов на 100000 рублей за месяц

В Ельце похитили 8 велосипедов за месяц Фото: Юлия КЛЮЕВА

В отдел полиции Ельца Липецкой области за месяц поступило 8 заявлений о краже велосипедов. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, злодеи похищали их, а потом продавали за бесценок, по 1500-2000 рублей. Общий ущерб составил 100 тыс. рублей.

Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей. Одному 24 года, другой - несовершеннолетний. Они похищали велосипеды из подъездов домов. Брали те, которые не были пристегнуты. Правоохранители изъяли у ельчан 4 велосипеда. Остальных "железных коней" ищут.

Возбуждены уголовные дела по ч.1 и 2 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.