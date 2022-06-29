В ДТП с ВАЗ пострадал 12-летний пассажир скутера в Липецке

В минувший вторник, 28 июня, в Липецке столкнулись иномарки. На трассе Орел-Тамбов "Дэу Нексия" врезалась в стоящий "Сузуки". Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 34-летнего водителя "Нексии" и двух его пассажиров положили в больницу.

В тот же день на улице Смирнова в ДТП попали 30-летний скутерист и ВАЗ-2115 с 51-летним мужчиной за рулем. Пострадал 12-летний пассажир скутера. Его с травмой доставили в больницу.

А на улице Катукова столкнулись "Рено" и "Лада Веста". 34-летнюю женщину-водителя иномарки госпитализировали. Предварительная причина аварии - нарушение очередности проезда.

Напомним, что за месяц в Ельце похитили 8 велосипедов. Общая сумма ущерба составила 100 тыс. рублей. Один из подозреваемых - несовершеннолетний.