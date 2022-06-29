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Происшествия29 июня 2022 13:09

Коммунальная авария в Липецке: из канализационного колодца полилась вода

Специалисты уже устраняют засор
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В эту среду, 29 июня, в Липецке произошла коммунальная авария. У Саперного спуска из колодца наружу полилась вода. Потоки побежали по ступеням вниз.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, специалисты обследовали проблемный участок. Оказалось, что засорилась канализация. Проблему пообещали решить в течение дня. В компании также добавили, что, к сожалению, о засоре им никто не сообщил. Водоканал просит липчан сигнализировать о коммунальных авариях по бесплатному круглосуточному номеру 175 и 236-175.

Напомним, что жители деревни Частая Дубрава под Липецком из года в год остаются летом без воды. Людей спасает старая уличная колонка. Они требуют, наконец, решить их проблему. Подробности здесь.