Под Липецком простились с 21-летним разведчиком-сапером, погибшим в спецоперации на Украине

Со страницы Вконтакте главы Долгоруковского района Юрия Сараева Фото: из соцсетей

В этот четверг, 30 июля, в Липецкой области простились с еще одним участником спецоперации на Украине. 10 июня погиб 21-летний разведчик-сапер, ефрейтор ВС РФ Евгений Онсин. Он был уроженцем деревни Красотыновка Долгоруковского района.

- Одно из боевых заданий по разминированию территории от снарядов противника стоило ему жизни, - написал на своей странице в соцсети глава администрации района Юрий Сараев. - Евгений был патриотом. Во имя Родины служил по контракту, во имя Родины отдал жизнь. Мы гордимся нашим земляком и в неоплатном долгу перед памятью о нем.

Юрий Сараев добавил, что учителя, друзья и знакомые запомнили парня открытым, веселым. Он всегда отвечал за свои дела и поступки.

Напомним, что несколько дней назад в Липецке похоронили десантника Алексея Несмеянова. Младший сержант погиб на Украине, отстреливаясь от противника и прикрывая сослуживцев. Подробности здесь.