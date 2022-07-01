Под Липецком родителям погибшего на Украине солдата вручили орден Мужества Фото: принтскрин видео.

В четверг, 30 июня, в Усманском районе Липецкой области по Указу Президента Российской Федерации вручили награду родителям Даниила Буланакова. Парень погиб во время спецоперации на Украине. Семье передали орден Мужества за отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга.

Также в школе, в которой учился солдат, повесили мемориальную табличку. Надпись гласит "Геройски погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Награжден орденом Мужества (посмертно)".

Напомним, с Даниилом Буланаковым простились 20 мая. Уроженец Усманского района погиб, выполняя боевую задачу. Накануне, 30 июня, в Долгоруковском районе похоронили 21-летнего разведчика-сапера.