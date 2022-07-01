В Липецке за затопленный подвал управляшку оштрафовали на 250000 рублей

В Липецке наказали управляющие компании Фото: Максим ТРУБНИКОВ

В Липецке Госжилинспекция проверила, как управляющие компании обслуживают дома №41 и №151 на улице Московской.

Оказалось, что в доме №151 затопило подвал, но УК не пыталась высушить помещение. В доме №41 не следили за счетчиком тепла. За нарушение лицензионных требований специалисты составили протоколы об административном правонарушении.

Как сообщает пресс-служба регионального ГЖИ, управляшкам назначили штрафы. За затопленный подвал - 250 тысяч рублей, за счетчики - 25 тысяч рублей.

Также под Липецком в деревне Частой Дубраве накануне, 30 июня, наконец подвезли воду. Об этом lipetsk.kp.ru сообщила липчанка Ольга. Напомним, женщина пожаловалась на проблему с водой, которая преследует местных жителей долгие годы.