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Общество4 июля 2022 10:50

«Открытие» начал кредитование по программе господдержки транспортных компаний

Первый предоставленный транш составил 1,3 миллиарда рублей
Источник:kp.ru
Банк стал первой кредитной организацией, подписавшей с Министерством транспорта РФ соглашение об участии в программе.

Банк стал первой кредитной организацией, подписавшей с Министерством транспорта РФ соглашение об участии в программе.

Льготный кредит по программе поддержки системообразующих организаций транспортного комплекса могут получить компании, которые занимаются разными видами перевозок, лизингом, вспомогательной транспортной деятельностью и прочим, сообщают в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Одним из требований к заемщику является сохранение занятости сотрудников на определенном уровне во время действия договора.

Программа поддержки системообразующих организаций транспортного комплекса позволяет им привлекать в банках средства для поддержания текущей деятельности. Льготные кредиты предоставляются на срок до 12 месяцев, максимальный размер займа для транспортных компаний составляет 10 миллиардов рублей. На эти цели правительство выделило 16,7 миллиарда - соответствующее постановление в апреле подписал председатель правительства Михаил Мишустин.