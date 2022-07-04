На этой неделе в Липецке перекроют часть улицы Гагарина. Речь идет об участке в районе дома №23. Движение ограничат со среды 6 июля.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, там стартует ремонт теплотрассы под проезжей частью. Во время работ для машин и автобусов оставят только по 1 полосе в каждом направлении. Перед липчанами извиняются за временные неудобства. Специалисты советуют заранее планировать пути объезда и выбирать альтернативные маршруты.

Напомним, что губернатор Липецкой области сократил количество своих заместителей с 8 до 7. По собственному желанию ушел вице-губернатор Александр Ильин. Теперь сферу здравоохранения будет курировать Ольга Белоглазова. Подробности здесь.