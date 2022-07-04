Сотрудница похитила из сейфа супермаркета 79000 рублей под Липецком

В Липецкой области сотрудницу супермаркета подозревают в краже. По предварительным данным, 34-летняя жительница села Долгорукова из-за финансовых трудностей решила «взять в долг» у магазина, в котором работала. Она похитила из сейфа 35 тыс. рублей, а через несколько дней еще 44 тыс. рублей. Женщина надеялась вернуть деньги в отчетный период. Однако, другие сотрудники заметили пропажу и обратились в полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.160 УК РФ «Присвоение и растрата». Максимальное наказание по статье – до 2 лет лишения свободы.

Напомним, что в регионе завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летней женщины. Ее обвиняют в краже денег с банковской карты пенсионера из Москвы. Подробности здесь.