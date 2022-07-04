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Происшествия4 июля 2022 13:59

В Липецке установили предварительную причину смерти мужчины, чей труп нашли в мусорном баке

Проверка продолжается
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке установили предварительную причину смерти мужчины, чей труп нашли в мусорном баке

В Липецке установили предварительную причину смерти мужчины, чей труп нашли в мусорном баке

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Стала известна предварительная причина смерти 30-летнего мужчины, чей труп нашли в мусорном баке на улице Зегеля в Липецке. Напомним, чудовищное происшествие случилось вечером 24 июня. Во дворе веселилась компания ребят, которая долго «играла» с контейнером. Сначала они откатили его с мусорной площадки к гаражам, потом вернули обратно. Затем один из парней снова подошел к нему и перевернул. Местным жителям показалось, что в баке кто-то лежит. Они вызвали полицию.

Действительно, в контейнере правоохранители обнаружили тело мужчины. Он был мертв. Всех ребят из компании задержали по горячим следам. Среди них были и несовершеннолетние.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в этот понедельник, 4 июля, в пресс-службе регионального СКР, специалисты установили предварительную причину смерти несчастного – отравление алкоголем. Проверка продолжается.